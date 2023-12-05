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Экс-глава Минэкономразвития РФ Улюкаев оценил работу Набиуллиной

Экс-глава Минэкономразвития РФ Улюкаев назвал достойной работу Набиуллиной

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NaidiMamonta/YouTube

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина достойно противостоит внешним шокам. Об этом он сообщил в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

«Я не знаю, что я мог бы сделать лучше, чем они (Центральный Банк и Набиуллина. — «Газета.Ru»). Про министерство финансов я немножко меньше знаю. У них меньше возможностей для того, чтобы свой профессионализм адекватно проявлять. Они существуют в более жестких политических ограничениях», — сказал Улюкаев.

Ранее сообщалось, что Улюкаев не замечал нарушений в тюремной камере во время своего заключения за получение взятки. По его словам, среди заключенных не было градации на грабителей и экономических заключенных. Улюкаев также отметил, что в тюрьме нет особых правил, о которых необходимо знать. Он указал, что наблюдал за поведением остальных заключенных и примерял их привычки на себя.

Напомним, что Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года на территории офиса «Роснефти» во время передачи ему $2 млн взятки. В декабре 2017 года его приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн руб. 12 мая 2022 года бывшего министра освободили по УДО.

Ранее Улюкаев презентовал сборник стихов в московской рюмочной.

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