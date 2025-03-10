Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с Улюкаева

Никулинский районный суд Москвы 10 марта рассмотрит ходатайство о снятии судимости с бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за получение взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание назначено на 9:30. Согласно законодательству, основанием для снятия судимости может стать безупречное поведение осужденного после отбытия наказания, а также полное возмещение причиненного ущерба. В случае положительного решения Улюкаев будет считаться несудимым, что снимет все связанные с этим правовые ограничения.

24 февраля Улюкаев подал ходатайство о снятии судимости.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года на территории офиса «Роснефти» во время передачи ему $2 млн взятки. В декабре 2017 года его приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн руб. 12 мая 2022 года его освободили по УДО.

В интервью, которое он дал в марте 2023 года, бывший чиновник рассказал, что доволен своим положением простого человека и испытывает радость от этого.

Ранее Улюкаев оценил работу Набиуллиной.