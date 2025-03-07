В сирийской Латакии введен комендантский час

Новые власти Сирии объявили в провинции Латакия комендантский час из-за восстания алавитов — сторонников свергнутого президента Сирии Башара аль-Асада. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Уточняется, что комендантский час введен немедленно вплоть до 10:00 пятницы по местному времени (совпадает с московским). Тем временем в крупнейших городах Латакии продолжаются столкновения повстанцев против подразделений службы безопасности новых властей в Сирии.

Сообщается о том, что в квартале Эз-Зираа произошли ожесточенные перестрелки между сторонниками бывшего президента Сирии Башара Асада и бойцами спецподразделений вооруженных сил переходного правительства республики.

В ноябре прошлого года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и Дамаск.

В декабре командование сирийской армии объявило, что правление Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что экс-президент Сирии решил оставить пост главы государства и покинул республику.

Ранее в США заявили, что Россия может расширить присутствие в Сирии.