В Сирии возобновились столкновения между сторонниками Асада и новым режимом

В Сирии возобновились бои между сторонниками Асада и новым режимом в Латакии

В сирийской Латакии возобновились столкновения между сторонниками Башара Асада и новым режимом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные телеканала Al-Ikhbaria.

На фоне восстания департамент общественной безопасности направил подкрепления в район города Эль-Кадмус в провинции Тартус. При этом в южных провинциях Дераа и Эс-Сувейда на юге и юго-западе страны перестали работать мобильная связь и интернет. По данным агентства SANA, кабели связи между Дераа и Дамаском были перерезаны.

До этого временный президент Сирии Аш-Шараа потребовал от повстанцев в Латакии сдаться.

Накануне в нескольких районах сирийской провинции Латакия начались стычки между силами безопасности и вооруженными формированиями, поддерживающими бывшего президента Башара Асада. Они состоят в основном из населения алавитских населенных пунктов, которые подвергались насилию со стороны службы безопасности и подразделений новых властей Сирии.

Ранее новые власти Сирии объявили в Латакии комендантский час из-за восстания алавитов.