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В Сирии начались столкновения на газовой электростанции в Баниясе

SANA: столкновения начались на газовой электростанции в сирийском Баниясе
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XinHua/Global Look Press

Конфликт между сирийскими вооруженными силами и сторонниками Башара Асада вспыхнул на газовой электростанции в портовом городе Банияс, который находится в провинции Тартус. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, вооруженные группы, поддерживающие экс-президента, атаковали станцию с целью уничтожения энергетической инфраструктуры региона. Силы безопасности, действующие под эгидой временного правительства Сирии, предпринимают усилия для восстановления контроля над объектом.

До этого сообщалось, что вооруженные столкновения между сторонниками свергнутого президента Асада и новыми властями Сирии возобновились в провинции Латакия и распространились на другие регионы. В ответ на эскалацию насилия департамент общественной безопасности направил подкрепление в район Эль-Кадмуса (провинция Тартус). Одновременно с этим в южных провинциях Дераа и Эс-Сувейда отмечаются перебои с мобильной связью и интернетом, причем кабели связи между Дераа и Дамаском были повреждены.

Накануне в Латакии произошли столкновения между силами безопасности и вооруженными группами, состоящими преимущественно из жителей алавитских населенных пунктов, утверждающих о преследованиях со стороны новых властей.

Ранее новые власти Сирии объявили в Латакии комендантский час из-за восстания алавитов.

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