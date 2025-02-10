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В московском парке «Сокольники» загорелась крыша кафе

В парке «Сокольники» в Москве загорелась крыша одноэтажного кафе

В парке «Сокольники» на северо-востоке Москвы загорелась крыша одноэтажного здания кафе. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным журналистов, горит ресторан «Джи Джи Гриль». В МЧС России уточнили, что предварительная площадь пожара составляет 100 квадратных метров. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники.

9 февраля пожар произошел в Николаевских банях в подмосковных Химках. По данным Telegram-канала SHOT, из здания были эвакуированы около 10 человек.

Вечером 8 февраля стало известно о возгорании в здании Электрозавода в Москве. По информации журналистов, пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Сотрудники арендуемых в здании офисов до ЧП жаловались на запах тлеющей проводки.

Огонь распространился на площади примерно 800 кв. м, к борьбе с ним были привлечены 60 человек, 16 единиц техники и пожарный поезд. Возгоранию был присвоен четвертый, предпоследний, ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников. Telegram-канал 112 писал, что в результате возгорания пострадали 11 человек.

Ранее под Ханты-Мансийском загорелся деревянный многоквартирный дом.

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