В Краснодарском крае загорелись кафе и гостиница на площади 500 кв. м

В городе Кропоткин в Краснодарском крае горят кафе и гостиница на площади 500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

По их информации, сотрудники министерства локализовали пожар на 500 кв. м. На месте работают 62 специалиста и 19 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.

9 марта пожар случился в одном из многоэтажных жилых домов в городе Иркутске. На одном из балконов загорелись майнинговые машинки, в результате чего в подъезде распространился едкий дым.

7 марта в историческом центре Ростова-на-Дону произошел пожар в многоквартирном жилом доме, построенном в 1914 году. Предварительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

Как рассказали в региональном главке МЧС РФ, к тушению огня привлекли 26 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники. По данным газеты aif.ru, некоторые жильцы во время эвакуации выбегали из дома в домашней одежде и тапочках.

Ранее российский подросток во время пожара спас из огня маленьких братьев и сестру.