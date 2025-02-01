В Адыгее ликвидировали открытое горение в бане гостиницы

В предгорье Адыгеи пожарные ликвидировали открытое горение в туристическом комплексе «Даховская слобода». Об этом сообщает в своем Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве заявили, что площадь возгорания в бане гостиницы в станице Даховская составила 100 кв. м. В 21:53 пожарным удалось локализовать возгорание, а спустя примерно час они смогли справиться с открытым горением. Пролив и разбор конструкций на месте происшествия продолжаются.

Как уточнили в МЧС, при пожаре никто не пострадал.

О возгорании в станице Даховская стало известно около 21:30. Как рассказали очевидцы, пожар начался в сауне гостиничного комплекса. Сначала сотрудники заведения безуспешно пытались своими силами справиться с огнем, однако он быстро перекинулся с одного деревянного корпуса на второй. Людей из номеров «Даховской слободы» начали экстренно эвакуировать.

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