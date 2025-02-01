Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Адыгее ликвидировали открытое горение в бане гостиницы

МЧС: открытое горение в бане гостиницы в Адыгее ликвидировано
close
МЧС России

В предгорье Адыгеи пожарные ликвидировали открытое горение в туристическом комплексе «Даховская слобода». Об этом сообщает в своем Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве заявили, что площадь возгорания в бане гостиницы в станице Даховская составила 100 кв. м. В 21:53 пожарным удалось локализовать возгорание, а спустя примерно час они смогли справиться с открытым горением. Пролив и разбор конструкций на месте происшествия продолжаются.

Как уточнили в МЧС, при пожаре никто не пострадал.

О возгорании в станице Даховская стало известно около 21:30. Как рассказали очевидцы, пожар начался в сауне гостиничного комплекса. Сначала сотрудники заведения безуспешно пытались своими силами справиться с огнем, однако он быстро перекинулся с одного деревянного корпуса на второй. Людей из номеров «Даховской слободы» начали экстренно эвакуировать.

Ранее тушившим пожары в Калифорнии спасателям предложили уволиться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами