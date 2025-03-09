В МВД РФ рассказали, что более 680 тысяч иностранцев внесены в реестр контролируемых лиц

В России более 680 тысяч иностранных граждан были внесены в реестр контролируемых лиц из-за нарушения законодательства. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

«Главная цель этого реестра — ограничить количество незаконно находящихся в нашей стране иностранных граждан, то есть тех граждан, которые утратили законные основания пребывания в нашей стране. В этом реестре находятся 685 тысяч граждан», — сказал глава МВД.

5 марта президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД РФ потребовал от ведомства пресекать каналы нелегальной миграции. Он призвал в 2025 году принять концепцию государственной миграционной политики РФ. По его словам, в ней нужно указать отказ МВД и других профильных служб от бумажной миграционной карты и переход к электронной авторизации иностранных граждан.

В утвержденной президентом РФ новой Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ говорилось, что деятельность мигрантов, прибывающих на территорию Российской Федерации, становится одной из причин роста экстремистских настроений и идеологии.

Ранее в России призвали искать новые страны для завоза мигрантов.