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В России призвали искать новые страны для завоза мигрантов

Глава МЭР Решетников: нужно искать новые страны для завоза в Россию мигрантов
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Властям России для решения проблемы дефицита кадров стоит заняться поиском новых стран, откуда можно было бы привлекать трудовых мигрантов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления в Госдуме, пишет агентство ТАСС.

По словам министра, не стоит бояться привлекать рабочую силу из-за рубежа. Он подчеркнул, что мигрантов используют все развитые страны, а другие страны «активно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы».

Министр призвал не зацикливаться на привычных российским работодателям направлениях трудовой миграции. Решетников предложил в этой связи обратить внимание, например, на Мьянму. По его словам, численность этой азиатской страны — 55 млн человек, из которых 6 млн человек — трудовые мигранты, которые уехали на работу в другие страны.

Глава МЭР анонсировал, что вопрос миграции будет обсуждаться во время визита делегации Мьянмы в Россию, который состоится во вторник, 4 марта.

4 марта депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала предложение главы Минэкономразвития привлекать рабочих из Мьянмы. По ее словам, перед тем, как приглашать трудовых мигрантов из новых стран, нужно «вычистить» российские города от засилья нелегальной миграции.

Ранее стало известно, сколько рабочих мигрантов могут покинуть РФ в 2025 году.

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