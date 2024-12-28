Преступность мигрантов назвали фактором распространения экстремизма в РФ

Деятельность мигрантов, прибывающих на территорию Российской Федерации, становится одной из причин роста экстремистских настроений и идеологии. Это положение прописано в утвержденной президентом Владимиром Путиным новой Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В Стратегии говорится, что «одним из факторов, способствующих появлению экстремистских проявлений, является негативная ситуация с правонарушениями мигрантов в некоторых населенных пунктах Российской Федерации».

Сложившаяся ситуация, отмечается в документе, нарушает национальный и религиозный баланс. В Стратегии также подчеркивается, что мигранты вовлекаются в экстремистские и террористические группировки, распространяют радикальные взгляды и активно участвуют в деструктивных действиях.

28 декабря Путин также подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

В документе говорится, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) займется методическим сопровождением проведения тестов, а также организует разработку диагностических ресурсов.

Ранее Путин утвердил сроки пребывания в России мигрантов, предоставивших поддельные документы.