В России появится День архитектора

День архитектора в РФ будет отмечаться в первый понедельник июля

Правительство России утвердило новый профессиональный праздник — День архитектора. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

«Праздничным днем станет первый понедельник июля. Установление профессионального праздника будет способствовать повышению престижа профессии», — говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, внешний облик городов играет важную роль в улучшении качества жизни граждан, а также в повышении интереса к регионам для туристов и бизнеса. Он добавил, что празднование Дня архитектора провозглашает особую значимость профессии в развитии страны.

Инициаторами в создании нового праздника выступили Союз архитекторов РФ и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

До этого глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, выступающий от фракции ЛДПР, заявил, что россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая, а также с 12 по 15 июня за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта.

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