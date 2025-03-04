В РПЦ поддержали идею ввести выходные на Пасху

Предложение сделать понедельники после Пасхи и Троицы нерабочими днями имеет глубокие исторические корни. Об этом заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

Он напомнил, что Великий пост, начавшийся 3 марта и завершающийся 19 апреля (включая Страстную неделю), предшествует Пасхе (20 апреля) и является временем духовной подготовки и покаяния.

Лукьянов подчеркнул, что в дореволюционной России 12 главных церковных праздников (двунадесятые) были нерабочими, включая дни, следующие за Пасхой и Троицей. Более того, все время Светлой седмицы, первой недели после Воскресения Христова, традиционно являлось нерабочим периодом.

«Эти праздники были органичны для уклада и жизни русского народа. В эти дни люди приходили в храм, нарядно одеваясь, совершали дела милосердия и общались всей семьей. Так что эта инициатива имеет под собой историческое основание», — сказал священник.

Таким образом, по мнению Лукьянова, предложение о дополнительных выходных днях восстанавливает исторически сложившуюся практику.

Накануне депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести в России дополнительные выходные в честь Пасхи и дня Святой Троицы.

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