Россиянам напомнили о длинных выходных в июне за счет переноса с 8 марта

Депутат Нилов: россиян ждут длинные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня

Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая, а также с 12 по 15 июня за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, выступающий от фракции ЛДПР.

«Из-за праздничных дней в марте и феврале у нас получаются продолжительные выходные в мае и июне», — отметил собеседник агентства.

Депутат напомнил, что в этом году 23 февраля в этом году выпало на воскресенье, тогда как 8 марта — на субботу. Однако, указал парламентарий, при этом не нарушился баланс рабочих и нерабочих дней, которые закреплены в Трудовом кодексе.

Нилов отметил, что постановление о переносе выходных — это право правительства, которое осуществляется ежегодно. При этом общее количество нерабочих дней в году сохраняется.

Производственный календарь, который правительство утверждает на год вперед, определяет, как россияне будут работать и отдыхать. Сколько будет выходных и праздничных дней в 2025 году, как и когда они будут переноситься, а также на какие праздники россияне будут отдыхать дольше всего и какие месяцы самые выгодные для ухода в отпуск — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь платформа Bronevik.com, которая входит в экосистему МТС, изучила планы россиян на путешествия этой весной. Как показало исследование, в марте-мае 2025 года самые бюджетные ранние бронирования туристического жилья сделаны в основном в южных регионах России. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

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