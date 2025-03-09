Неподалеку от Нью-Йорка начались лесные пожары

Лесные пожары начались на острове Лонг-Айленд неподалеку от Нью-Йорка, губернатор Кэти Хокул объявила режим ЧС в связи со стихийным бедствием. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Губернатор Хоукул объявила чрезвычайное положение и сообщила, что государственные органы реагируют на пожары в районе Пайн-Барренс, лесистой местности, где расположены пригороды к востоку от Нью-Йорка», — говорится в сообщении.

По данным агентства, пожар быстро распространяется из-за ветра. Возгорание также стало причиной эвакуации военной базы и перекрытия крупной автомагистрали.

АР со ссылкой на чиновников утверждает, что три из четырех очагов были полностью локализованы, тогда как еще один, в Уэстхэмптоне, локализован наполовину.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Площадь распространения огня превысила 11 тыс. гектаров. Пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными за всю историю штата.

Прошлый президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия. По предварительным данным, ущерб от лесных пожаров в Калифорнии может достичь $135–150 млрд.

14 февраля сообщалось, что округ Лос-Анджелес в США снова столкнулся с природными катастрофами — на смену пожарам пришли наводнения и оползни. Причиной тому стали обильные осадки.

Ранее Гвинет Пэлтроу призналась, что чуть не спилась из-за лесных пожаров в США.