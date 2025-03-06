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Гвинет Пэлтроу призналась, что чуть не спилась из-за лесных пожаров в США

Актриса Гвинет Пэлтроу заявила, что пила каждый день из-за пожаров в США
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Jordan Strauss/AP

Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала на подкасте Goop, что стала злоупотреблять алкоголем из-за разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

«Знаете, в январе, когда в Лос-Анджелесе начались пожары, я использовала алкоголь по назначению. Думаю, я пила каждый вечер», — поделилась артистка.

52-летняя Пэлтроу уточнила, что отказалась от алкоголя после того, как он усугубил ее симптомы менопаузы.

«Сейчас я вообще мало пью — может, один бокал в неделю. <…> Мои симптомы [менопаузы] полностью вышли из-под контроля. Я впервые действительно заметила причинно-следственную связь», — сообщила она.

По словам Пэлтроу, она всегда страдала от бессонницы, но после менопаузы «пережила особенно тяжелые времена».

«Я просто просыпалась, и меня охватывала тревога, которой у меня никогда в жизни не было. Я лежала в постели и думала о каждой ошибке, которую я когда-либо совершила…И я не могла уснуть, наверное, часов шесть. Это было безумие», — рассказала актриса.

Актриса Гвинет Пэлтроу проживает в Лос-Анджелесе со своим мужем Брэдом Фэлчаком. Она рассказала на подкасте, что была в безопасности от лесных пожаров, но многие ее близкие друзья потеряли все.

Ранее сообщалось, что режиссеру «Настоящей боли» дали гражданство Польши после победы на «Оскаре».

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