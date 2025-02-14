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Лос-Анджелес после пожаров накрыли новые катастрофы

NYP: Лос-Анджелес накрыли наводнения и оползни после январских лесных пожаров
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Carlos Barria/Reuters

Округ Лос-Анджелес в США снова столкнулся с природными катастрофами — после пожаров регион накрыли наводнения и оползни. Об этом пишет газета New York Post.

По данным газеты, причиной стали ливни.

В некоторых частях округа уровень воды поднялся до 120 см. По последним данным, пока пострадали центр региона, некоторые районы Малибу, долины Сан-Фернандо и Сан-Габриэль, а также Вестсайд, Альтадена, Восточный Лос-Анджелес, Юго-Восточный Лос-Анджелес, Уиттиер и части гор Сан-Габриэль.

О надвигающихся катаклизмах предупреждали в Национальной метеорологической службе США. Ученые отметили, что в Южной Калифорнии выпадет самое большое количество осадков в сезоне. По всему региону были размещены посты наблюдения за внезапными наводнениями после лесных пожаров, которые произошли в январе.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Площадь распространения огня превысила 11 тыс. гектаров. Пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными за всю историю штата.

Прошлый президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия. По предварительным данным, ущерб от лесных пожаров в Калифорнии может достичь $135–150 млрд.

Ранее тушившим пожары в Калифорнии спасателям предложили уволиться.

Все новости на тему:
Пожары в Лос-Анджелесе
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