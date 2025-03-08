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Протестующие против слов Трампа о конфликте украинцы собрались у посольства США в Киеве

В Киеве у посольства США прошла акция протеста против слов Трампа о конфликте
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Valentyn Ogirenko/Reuters

У посольства США в Киеве активисты собрались на акцию протеста «Америка, проснись!». Об этом сообщает «Страна.ua».

На опубликованных газетой кадрах видно, что митингующие пришли с флагами Украины и плакатами с карикатурами на президента США Дональда Трампа и фотографиями его госсекретаря Марко Рубио. Многие из них оформлены в виде игральных карт. Кроме того, один из лозунгов «Когда война — это игра, человеческие жизни становятся картами Трампа» отсылает к словам американского лидера о том, что у Киева «нет сильных карт на руках» в противостоянии с Россией.

28 февраля переговоры Трампа и его украинского коллеги в Вашингтоне, на которых прозвучало это заявление, закончились ссорой: президент США упрекнул Владимира Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал его за отказ от прекращения огня. После ссоры украинского политика попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с Украиной.

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