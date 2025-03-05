Власти Вашингтона ликвидируют гигантскую надпись Black Lives Matter (жизни чернокожих имеют значение) на центральной улице рядом с Белым домом. Об этом сообщает The Washington Times.

Согласно материалу издания, власти американской столицы уберут надпись на улице в одном квартале от Белого дома на фоне усилий мэра Вашингтона Мюриэль Боузер противостоять давлению со стороны президента США и республиканцев в Конгрессе. На своей странице в соцсети X городской глава заявил, что этот мурал вдохновил миллионы людей и помог городу в сложный период, однако сейчас Вашингтон должен сосредоточиться на разрушительных последствиях федеральной политики сокращения рабочих мест.

В июне 2020 года мэр Боузер заказала соответствующую надпись на асфальте, которая заняла два квартала улицы, ведущей к Белому дому. Перекресток в центре города был переименован в Black Lives Matter Plaza после массовых протестов, связанных с расправой над афроамериканцем Джорджем Флойдом полицейскими из Миннеаполиса.

22 января президент США Дональд Трамп запретил вывешивать флаги ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и движения Black Lives Matter на правительственных зданиях по всему миру. Согласно указу Госдепартамента, олько флаг Соединенных Штатов Америки может быть вывешен или выставлен на американских объектах, как внутри страны, так и за рубежом, а также представлен в правительственном контенте США.

12 февраля 2025 года Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече, в том числе для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

Ранее Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности в правительстве.