Землетрясение магнитудой 3,9 балла произошло в Краснодарском крае

В Туапсинском районе Краснодарского края зарегистрировали подземные толчки магнитудой 3,9 балла. Об этом сообщает краевое управление МЧС в своем Telegram-канале.

Отмечается, что землетрясение произошло в 15 км от поселка Новомихайловский на глубине 10 км. Интенсивность толчков оценивается в 2,5–3 балла.

«Жалоб от населения не поступало, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — уточнили спасатели.

4 марта землетрясение магнитудой 4,2 произошло недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш Кемеровской области.

В конце февраля сейсмологи зафиксировали у восточного побережья Камчатки в Тихом океане четыре землетрясения магнитудой от 3,8 до 6,5. Эпицентр наиболее сильного из этих землетрясений находился на глубине 54 километра в 94 километрах северо-западнее села Никольское на острове Беринга. Подземные толчки ощущались силой до 3-5 баллов.

Ранее ученые выяснили, что на самом деле вызывает землетрясения.