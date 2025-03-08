В Грузии произошло новое землетрясение

В Грузии в субботу, 8 марта, произошло еще одно землетрясение, его магнитуда составила 4,0. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.

Эпицентр находился на северо-востоке страны, в 31 километре от населенного пункта Тианети у села Уканпшави.

Перед этим центр сейсмического мониторинга сообщил о произошедшем землетрясении рядом с грузино-армянской границей магнитудой 5,1. По предварительным данным, землетрясение произошло в 6 км к северо-востоку от города Спитак.

В конце декабря сообщалось, что близ грузинского города Дманиси произошло землетрясение магнитудой 4,2, которое зафиксировали армянские сейсмологи. Как отмечается, очаг землетрясения находился на глубине 10 км, интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 5-6 баллов. В Ширакской и Лорийской областях Армении землетрясение ощущалось с интенсивностью 3-4 балла.

Ранее в штате Калифорния произошло землетрясение.