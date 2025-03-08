В Армении зафиксировали серию афтершоков после землетрясения

В армянском Спитаке зафиксированы афтершоки после утреннего землетрясения

Серия афтершоков после землетрясения зафиксирована рядом с армянским городом Спитак в Лорийской области республики. Об этом сообщили в армянском МВД.

Афтершоки ощущались в городах Степанаван и Ванадозор. Само землетрясение произошло рядом со Спитаком.

Магнитуду землетрясения специалисты оценили в 4,6. Подземные толчки были зафиксированы в 9:26 по местному времени (8:26 мск).

Самое сильное землетрясение в Спитаке произошло в 1988 году. В результате происшествия более полумиллиона местных жителей остались без крыши над головой.

7 марта в Туапсинском районе Краснодарского края зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,9. Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, эпицентр природного катаклизма располагался на расстоянии 15 км от поселка Новомихайловский. Интенсивность подземных толчков, в свою очередь, достигла отметки в 2,5–3 балла.

Ранее на юге Кемеровской области произошло землетрясение.