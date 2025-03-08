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В Армении зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6

«Sputnik Армения»: у города Спитак произошли подземные толчки магнитудой 4,6
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Александр Кряжев/РИА Новости

Землетрясение произошло в районе города Спитак, расположенного на юго-западе Лорийской области Армении. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на данные министерства внутренних дел республики.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 9:26 по местному времени (8:26 мск). Их магнитуда составила 4,6.

По информации ведомства, очаг природного катаклизма находился на расстоянии шести километров к северо-востоку от населенного пункта. Сила подземных толчков составила от шести до семи баллов, при этом их могли ощутить жители сразу нескольких регионов страны. Речь идет о Лорийской, Тавушской, Ширакской и ряде иных областей.

Другие подробности пока не поступали. В том числе это касается возможных разрушений и наличия пострадавших.

7 марта в Туапсинском районе Краснодарского края зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,9. Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, эпицентр природного катаклизма располагался на расстоянии 15 км от поселка Новомихайловский. Интенсивность подземных толчков, в свою очередь, достигла отметки в 2,5–3 балла.

Ранее ученые выяснили, как взаимосвязаны солнечная активность и землетрясения.

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