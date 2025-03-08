Звезду «Что? Где? Когда?» Аскерова объявили в розыск

Бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в розыск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК <…> Ранее разыскивался», — говорится в карточке ведомства.

В январе Росфинмониторинг внес Аскерова в список экстремистов и террористов. Иностранным агентом Аскерова признали в декабре 2022 года. Кроме того, он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма. Причиной заведения дела, как сообщалось, стал пост Аскерова о полководце Георгии Жукове, размещенный в одной из запрещенных в России социальных сетей.

Позже против Аксерова возбудили три исполнительных производства, последнее из которых открыли в начале февраля. Журналисты выяснили, что Савеловский районный суд в сентября 2023 года оштрафовал знатока на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки. В августе того же года его также штрафовали на 40 тысяч из-за непредоставления отчетности иноагента в уполномоченный орган. И в январе прошлого года Аскерову выписали третий иноагентский штраф на 50 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме призвали ужесточить ответственность для иноагентов.