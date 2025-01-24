В Госдуме призвали ужесточить ответственность для иноагентов

Депутаты Государственной думы предложили ужесточить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, передает РИА Новости.

«Депутаты предлагают усилить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иноагентов», — сказал он.

Также Пискарев отметил, что комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ намерена утвердить пакет законопроектов о полном исключении иноагентов из процесса просвещения и образования в стране. По его словам, заседание комиссии запланировано на 28 января.

17 января депутат заявлял, что через официальные ресурсы НАТО была предпринята очередная попытка по дискредитации российского образования. Как утверждал Пискарев, Россию обвинили в манипулировании историей и назвали российские учебники «идеологической обработкой детей». Он подчеркнул, что данное заявление является грубым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что писателя Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) могут еще раз арестовать за нарушение закона об иноагентах.