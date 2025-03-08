В петербургском аэропорту Пулково почти на час вводили ограничения

Петербургский аэропорт Пулково почти час не принимал и не отправлял рейсы

Петербургский аэропорт Пулково в течение 55 минут не принимал и не отправлял авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Пулково вводили в 5:20 по московскому времени, в 6:15 их отменили.

Ограничения были связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, подчеркнул Кореняко. Он добавил, что безопасность полетов является первоочередной задачей, поэтому экипажи, авиадиспетчеры и все службы аэропорта приняли все необходимые меры для ее обеспечения.

В настоящее время аналогичные ограничения действуют в трех аэропортах — во Владикавказе, Грозном и Ярославле.

Незадолго до этого временно ограничивалась работа аэропортов Волгограда и Саратова. Позже они возобновили свою деятельность.

В конце февраля в аэропортах Ярославля и Костромы также ограничивали выполнение авиарейсов.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.