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В Волгограде ввели временные ограничения на работу аэропорта

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прилет и вылет
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imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прилет и вылет. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 21:54 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)», — указано в сообщении.

Пресс-секретарь отметил, что безопасность полетов является первоочередной задачей, поэтому экипажи, авиадиспетчеры и все службы аэропорта принимают все необходимые меры для ее обеспечения.

2 марта в аэропорту Грозного вводились временные ограничения. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы.

За день до этого в аэропортах Ярославля и Костромы вводили временные ограничения на выполнение рейсов.

Ранее Шереметьево временно перестал принимать и отправлять рейсы.

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