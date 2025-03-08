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Во Владикавказе и Грозном ввели временные ограничения на работу аэропортов

Аэропорты Владикавказа и Грозного временно не принимают и не отправляют рейсы
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Shutterstock

Аэропорты Владикавказа и Грозного временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 3:13 мск введены в аэропортах Владикавказ, Грозный», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:50 мск.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, подчеркнул Кореняко. Он добавил, что безопасность полетов является первоочередной задачей, поэтому экипажи, авиадиспетчеры и все службы аэропорта принимают все необходимые меры для ее обеспечения.

Незадолго до этого аналогичные ограничения вводились в аэропортах Волгограда и Саратова. Позже их отменили.

2 марта в аэропорту Грозного уже вводились временные ограничения. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы.

За день до этого в аэропортах Ярославля и Костромы также ограничивали выполнение авиарейсов.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.

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