В аэропорту Саратова ввели ограничения

Росавиация: аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет рейсы

Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 22:30 мск введены также в аэропорту Саратов», — говорится в сообщении.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, уточнил Кореняко.

Незадолго до этого аналогичные ограничения ввели в аэропорту Волгограда. Кореняко подчеркнул, что безопасность полетов является первоочередной задачей, поэтому экипажи, авиадиспетчеры и все службы аэропорта принимают все необходимые меры для ее обеспечения.

2 марта в аэропорту Грозного вводились временные ограничения. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы.

За день до этого в аэропортах Ярославля и Костромы также ограничивали выполнение авиарейсов.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.