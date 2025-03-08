Вильфанд пообещал москвичкам апрельскую погоду 8 марта

Вильфанд сообщил, что в Москве 8 марта потеплеет до 9°C

В Москве и столичном регионе воздух 8 марта прогреется до 9°C — апрельской нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«В послеполуденные часы в субботу будет +7…+9°C», — отметил он.

По словам синоптика, ожидается солнечная погода, осадков не прогнозируется.

«Будет замечательная погода», — добавил руководитель Гидрометцентра России.

6 марта Вильфанд сообщил, что жителей и гостей Москвы ждет не только рекордное тепло, но и заморозки со снегом. По его словам, в марте снег будет «легкий и пушистый, и тут же растает».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что снегопады ожидаются после 15 марта. Он напомнил, что снег в столице обычно сходит в первой декаде апреля.

До этого Вильфанд рассказал, что зима периода 2024–2025 заняла второе место по теплу за всю историю наблюдений за погодой в России. Первое место по теплу занимает зимний период 2019–2020 годов. Тогда средняя температура оказалась выше нуля, что считается уникальным явлением, добавил синоптик.

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