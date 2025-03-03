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Врач назвала причины головных болей в начале весны

Врач Бурнацкая: весенние головные боли связаны с перепадом температур
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Головные боли в начале весны могут быть связаны с перепадами температур и изменением атмосферного давления. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Кроме того, нехватка солнечного света в зимний период может вызывать изменения в уровнях серотонина, что также связано с головными болями», — отметила специалист.

Также, по ее словам, весной у многих людей могут наблюдаться колебания артериального давления, что связано с изменением погоды. Если давление поднимается до критических значений, например выше 140/90, — это повод для обращения к врачу, предупредила Бурнацкая.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого сообщил, что весна в России в 2025 году началась с аномалий в погоде. По его словам, на севере страны в первые дни марта установилось непривычное для этих мест тепло, а на юге — экстремальные холода.

Ранее синоптик посоветовал москвичам убирать зимнюю одежду в ящик.

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