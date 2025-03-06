Синоптики спрогнозировали москвичам снег и заморозки в марте

В марте жителей и гостей Москвы ждет не только рекордное тепло, но и заморозки со снегом. Об этом kp.ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Есть такое понятие — возвратные заморозки, они бывают и весной, и даже летом. И снега в марте еще обязательно подсыплет! Март не может быть без снега. Но снег будет легкий и пушистый, и тут же растает», — уточнил синоптик.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, добавил, что снегопады ожидаются после 15 марта. Он напомнил, что снег в столице обычно сходит в первой декаде апреля.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что в субботу, 8 марта, температура воздуха в Москве и Московской области приблизится к отметке +7°C. По ее словам, она может достигнуть даже рекордных значений в +8°C, как было в 2020 году. Эксперт также предупредила, что в настоящее время наблюдается неустойчивый магнитный фон, что может сказаться на самочувствии.

Ранее сообщалось, что зима 2024–2025 оказалась второй по теплу в РФ за всю историю.