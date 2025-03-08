Кинокритик Барабаш отказалась обжаловать домашний арест

Кинокритик Екатерина Барабаш решила не обжаловать в апелляционной инстанции меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом заявил адвокат Михаил Бюрюков в беседе с РИА Новости.

«Обжаловать не стали», — отметил он.

Постановление об избрании меры пресечения уже вступило в законную силу.

26 февраля сообщалось, что против Барабаш возбудили дело по статье о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ (статья 207.3 УК РФ). По данным следствия, кинокритик разместила на своей странице в социальной сети публикации, содержащие недостоверную информацию о действиях российской армии на территории другого государства. Эта информация, подчеркивал Следственный комитет, находилась в доступе для неограниченного круга лиц.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Барабаш стали четыре поста в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ходе допроса женщина полностью признала вину, отмечал СК.

В тот же день Московский суд избрал кинокритику меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее хабаровского журналиста осудили за фейки о Вооруженных силах России.