Против кинокритика Екатерины Барабаш завели дело о распространении дезинформации про ВС РФ

Следком: кинокритика Барабаш задержали за посты в соцсети с ложью о ВС РФ

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ возбудило уголовное дело против кинокритика Екатерины Барабаш по статье о распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ (ст. 297.3 УК РФ). Об этом пишет ведомство в официальном Telegram-канале.

По данным следствия, Барабаш разместила на личной странице в одной из социальных сетей публикации, содержащие фейки о действиях ВС РФ на территории другого государства. Указанная информация, подчеркивает ведомство, находилась в доступе для неограниченного круга лиц.

«С фигуранткой проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение. В ходе допроса она признала вину в полном объеме», — говорится в сообщении.

В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство об избрании Барабаш меры пресечения.

Кинокритика задержали в Москве накануне.

В феврале апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила в силе решение Басманного суда, заочно приговорившего кинопродюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом) к 8,5 года колонии общего режима. Приговор, вынесенный в октябре 2023 года, связан с обвинением в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, совершенном «из политической ненависти» (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, санкция — до 10 лет лишения свободы). Суд установил, что Роднянский публично распространял недостоверные данные, порочащие российскую армию.

Ранее экоактивистку Евгению Чирикову (признана в РФ иностранным агентом) заочно арестовали за фейки про армию России.