Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кинокритика Екатерину Барабаш отправили под домашний арест

В Москве кинокритика Барабаш отправили под домашний арест за фейки о ВС РФ

Московский суд избрал кинокритику Екатерине Барабаш, обвиняемой в распространении фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ, меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в официальном Telegram-канале.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Барабаш Екатерины Юрьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, меру пресечения в виде домашнего ареста на срок — два месяца», — говорится в сообщении.

О том, что на Барабаш завели дело о распространении фейков про ВС РФ, стало известно накануне. По данным следствия, кинокритик разместила на личной странице в одной из социальных сетей публикации, содержащие недостоверную информацию о действиях российской армии на территории другого государства. Эта информация, подчеркивал Следственный комитет, находилась в доступе для неограниченного круга лиц.

В ходе допроса женщина полностью признала вину, отмечал СК.

Ранее экоактивистку Евгению Чирикову (признана в РФ иностранным агентом) заочно арестовали за фейки про армию России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами