Кинокритика Екатерину Барабаш отправили под домашний арест

В Москве кинокритика Барабаш отправили под домашний арест за фейки о ВС РФ

Московский суд избрал кинокритику Екатерине Барабаш, обвиняемой в распространении фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ, меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в официальном Telegram-канале.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Барабаш Екатерины Юрьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, меру пресечения в виде домашнего ареста на срок — два месяца», — говорится в сообщении.

О том, что на Барабаш завели дело о распространении фейков про ВС РФ, стало известно накануне. По данным следствия, кинокритик разместила на личной странице в одной из социальных сетей публикации, содержащие недостоверную информацию о действиях российской армии на территории другого государства. Эта информация, подчеркивал Следственный комитет, находилась в доступе для неограниченного круга лиц.

В ходе допроса женщина полностью признала вину, отмечал СК.

Ранее экоактивистку Евгению Чирикову (признана в РФ иностранным агентом) заочно арестовали за фейки про армию России.