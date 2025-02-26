Хабаровского журналиста осудили за фейки о Вооруженных силах России

Суд в Хабаровске приговорил журналиста Сергея Мингазова к штрафу в 700 тыс. рублей за распространение фейков о действиях российской армии. Об этом, ссылаясь на Следственное Управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, сообщает ТАСС.

Краснофлотский районный суд установил, что в апреле 2022 года и в мае 2023 года журналист разместил на администрируемом им новостном канале сведения, в которых под видом достоверной находилась заведомо ложная информация о Вооруженных силах Российской Федерации.

Прокуратура настаивала на шестилетнем сроке лишения свободы, однако суд назначил находящемуся под домашним арестом Мингазову штраф в размере 700 тыс. рублей.

26 февраля сообщалось, что кинокритика Екатерину Барабаш задержали в Москве из-за распространения фейков о Вооруженных силах России.

В феврале апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила в силе решение Басманного суда, заочно приговорившего кинопродюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) к 8,5 года колонии общего режима. Приговор, вынесенный в октябре 2023 года, связан с обвинением в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, совершенном «из политической ненависти».

Ранее в Москве пенсионер получил восемь лет колонии за фейки о российской армии.