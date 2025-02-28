СМИ: поводом для возбуждения дела на кинокритика Барабаш стали посты в Facebook

РИА Новости: дело против кинокритика Барабаш завели после постов в Facebook

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении кинокритика Екатерины Барабаш стали четыре поста в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«[Поводом] послужили четыре поста в запрещенной соцсети Facebook с ложной информацией о действиях Вооруженных силах РФ», — отметил собеседник издания.

26 февраля сообщалось, что против Барабаш возбудили дело по статье о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ (статья 207.3 УК РФ). По данным следствия, кинокритик разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикации, содержащие недостоверную информацию о действиях российской армии на территории другого государства. Эта информация, подчеркивал Следственный комитет, находилась в доступе для неограниченного круга лиц.

В ходе допроса женщина полностью признала вину, отмечал СК.

В тот же день Московский суд избрал кинокритику меру пресечения в виде домашнего ареста.

До этого апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила в силе решение Басманного суда, заочно приговорившего кинопродюсера Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом) к 8,5 года колонии общего режима. Приговор, вынесенный в октябре 2023 года, связан с обвинением в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, совершенном «из политической ненависти». Суд установил, что Роднянский публично распространял недостоверные данные, порочащие российскую армию.

Ранее хабаровского журналиста осудили за фейки о Вооруженных силах России.