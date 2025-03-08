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В Германии россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство двух украинцев

В Мюнхене суд приговорил мужчину к пожизненному сроку за убийство двух украинцев
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Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

В Мюнхене второй региональный суд решил приговорить мужчину к пожизненному лишению свободы за убийство двух граждан Украины. Об этом сообщает NTV.

По информации телеканала, осужденным является россиянин, совершивший преступление в состоянии алкогольного опьянения. Суд установил, что украинцы оскорбили фигуранта в ходе совместного употребления спиртного.

В суде мужчина сообщил, что раскаивается в содеянном.

В феврале газета Bild писала, что россиянин убил двух украинцев в результате спора из-за бутылки водки в немецкой общине Мурнау-ам-Штаффельзее. По данным издания, гражданин России купил бутылку водки, которую должен был передать двум украинским военнослужащим. В один момент между ними произошла ссора, в результате которой россиянин нанес гражданам Украины несколько ударов ножом. Мужчина хотел пригрозить военным ножом, после чего собирался отдать спиртное.

До этого стало известно, что в Германии украинского дальнобойщика убили иностранные коллеги. Причиной конфликта стал спор о президенте России Владимире Путине и спецоперации на Украине.

Ранее в Перу украинца заподозрили в убийстве и расчленении россиянки.

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