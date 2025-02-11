В Германии россиянин зарезал двух украинцев из-за бутылки водки

Россиянин убил двух украинцев в результате спора из-за бутылки водки в немецкой общине Мурнау-ам-Штаффельзее. Об этом сообщила газета Bild.

В апреле прошлого года в Мурнау-ам-Штафельзее были обнаружены тела двух граждан Украины 1987-го и 2001 годов рождения. Их нашли с колото-резаными ранами на территории торгового центра. Один умер на месте, второй позже в больнице. Сообщалось, что полиция района Гармиш-Партенкирхен, где случилось преступление, задержала по подозрению в совершении двойного убийства 57-летнего мужчину с гражданством России.

По информации издания, гражданин России купил бутылку водки, которую должен был передать двум украинским военнослужащим. В один момент между ними произошла ссора, в результате которой россиянин нанес гражданам Украины несколько ударов ножом. По словам россиянина, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина хотел пригрозить военным ножом, после чего собирался отдать спиртное.

В суде гражданин России признал вину. Его адвокат заявил, что мужчина сожалеет о содеянном. В случае признания россиянина виновным ему грозит пожизненное заключение.

Ранее в Германии убили украинского дальнобойщика из-за спора о Путине.