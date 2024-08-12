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В Перу украинца заподозрили в убийстве и расчленении россиянки

В Перу обвиняемого в убийстве россиянки украинца могут отправить на лечение

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Евгений Биятов/РИА Новости

Верховный суд Перу сообщил, что может принять решение о назначении до девяти месяцев предварительного заключения для гражданина Украины, подозреваемого в убийстве россиянки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на страницу суда в социальной сети X.

Тело убитой и расчлененной девушки было найдено в городе Юримагуас, расположенном в регионе Лорето.

На текущий момент известно, что заседание по этому делу состоится 12 августа. После него обвиняемого Ивана Кузьмина планируется перевести в медицинское учреждение.

«Верховный суд ... рассмотрит вопрос о предварительном заключении сроком до девяти месяцев для украинца, который предположительно убил и расчленил гражданку России. ... Обвиняемый находится под следствием по делу об убийстве Людмилы Лазаренко», — говорится в сообщении суда.

Перуанские СМИ писали, что убийство произошло 8 августа, после чего местная полиция задержала Кузьмина. Указывается, что мужчина зарезал и расчленил гражданку РФ.

Также перуанские правоохранители сообщили, что перед этим Кузьмин и Лазаренко якобы приняли наркотики.

Свидетели задержания рассказали журналистам, что во время ареста подозреваемый находился в агрессивном состоянии, поэтому соседи и рабочие «связали его до прибытия полицейских».

Ранее в Перу бандиты напали на шахту компании Poderosa.

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