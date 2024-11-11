В Германии убили украинского дальнобойщика из-за спора о Путине

В Германии украинского дальнобойщика убили иностранные коллеги. Причиной конфликта стал спор о президенте России Владимире Путине и спецоперации на Украине, сообщает немецкое издание Bild.

Инцидент произошел вечером 9 ноября около деревни Оберрот в земле Баден-Вюртемберг. Четверо водителей из разных стран употребляли спиртные напитки на стоянке грузовиков. Когда разговор коснулся специальной военной операции на Украине и действий Путина, беседа переросла в конфликт.

Между участниками застолья завязалась драка, в результате которой был убит 34-летний украинец. Сотрудники полиции задержали трех водителей, один из которых оказался гражданином Узбекистана, а остальные двое — выходцами из государств Восточной Европы.

12 октября бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил об убийстве женщины, которая вышла с флагом России к постаменту демонтированного памятника императрице Екатерине II в Одессе. Однако впоследствии стало известно, что она жива: по словам ее матери, женщину «пару дней» подержали за решеткой, а затем отправили под домашний арест на 60 дней.

Ранее в Перу украинца заподозрили в убийстве и расчленении россиянки.