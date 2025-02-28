В Кремле прокомментировали покушение на митрополита Тихона

Песков о покушении на митрополита: у властей Украины нет ничего святого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

Представитель Кремля отметил, что в контексте данной ситуации ясно, что украинские власти «не гнушаются ничем» и для них «нет ничего святого».

28 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве двух человек — помощника епископа Дениса Поповича и клирика Никиту Иванковича, которые подозреваются в подготовке теракта против митрополита Крымского Тихона. В заявлении спецслужбы говорится, что в декабре они получили самодельную бомбу и должны были осуществить теракт во время пребывания митрополита в Москве.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

Комментируя покушение на митрополита, депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал его организаторов «зверьми». Он отметил, что атаки на духовенство в любую эпоху считались «уделом отверженных», и заявил, что не удивлен тому, что Киев пошел на это, поскольку украинские власти отвергают традиционные ценности.

Ранее в храме рассказали о клирике, готовившем теракт против митрополита Тихона.