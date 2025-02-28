ФСБ предотвратила теракт против Крымского митрополита

ФСБ заявила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Тихона

ФСБ задержала в Москве двух человек по подозрению в подготовке теракта в отношении Крымского митрополита Тихона. Об этом сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ.

В заявлении спецслужбы говорится, что в декабре они получили самодельную бомбу и должны были осуществить теракт во время пребывания митрополита в Москве. Один из задержанных заявил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре.

При задержании у подозреваемых изъяли самодельную бомбу и украинские паспорта с измененными данными.

По данным ФСБ, они были завербованы сотрудником украинской военной разведки в 2024 году, и после преступления планировали выехать за рубеж.

Россиянина и гражданина Украины арестовали. Они дали признательные показания.

26 февраля ФСБ заявила, что ее сотрудники предотвратили теракты в военкомате и госпитале в Ставрополе. По подозрению в подготовке серии терактов был задержан гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона.

По данным службы, мужчина собирался закидать коктейлями Молотова управления МЧС, МВД, а также здания военкомата, военного госпиталя и администрации Промышленного района.

Ранее в Госдуме предложили передать следственные изоляторы под контроль ФСБ.