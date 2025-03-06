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Записка с угрозами привела к экстренной посадке самолета в США

CBS: борт экстренно посадили из-за найденной записки с угрозами
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Самолет американской авиакомпании Sun Country Airlines, выполнявший рейс в Мексику, экстренно посадили в Техасе из-за найденной на борту записки с угрозами. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник.

Как сообщила авиакомпания в соцсети X, борт следовал из города Миннеаполис в штате Миннесота в Масатлан штата Синалоа в Мексике. Однако самолет решили перенаправить в аэропорт города Эль-Пасо в Техасе из-за проблемы, связанной с безопасностью, сообщили в Sun Country Airlines.

«Первоначальные сообщения сходятся с публикацией пассажира, который сказал, что в середине полета в туалете обнаружили записку с угрозами ко всем находящимся на борту», — пишет CBS.

В свою очередь, отделение ФБР в Эль-Пасо сообщило в своем аккаунте в соцсети X, что угроз безопасности пассажиров или экипажа самолета выявлено не было.

23 февраля из самолета, который экстренно сел в петербургском аэропорту Пулково из-за подозрения на неисправность, высадили 434 пассажира, из которых 25 — дети.

До этого сообщалось, что летевший в Казань борт авиакомпании Nordwind Airlines изменил курс и сел в Нижнекамске. Самолет Boeing 737–800 следовал во вторник, 11 февраля, из Кемерова. Экипаж поменял место посадки из-за ограничений на полеты, введенных в аэропорту столицы Татарстана. Посадка в Нижнекамске прошла успешно. 24 января четыре рейса авиакомпании Nordwind были задержаны в связи с временными ограничениями на работу аэропорта Казани.

Ранее союз страховщиков сообщил, что часть российских аэропортов не застрахована.

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