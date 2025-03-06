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Жене бывшего мэра Сочи могут изменить меру пресечения

Суд может изменить меру пресечения жене экс-мэра Сочи Копайгородского
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Суды общей юрисдикции города Москвы

В столичный суд поступил материал об изменении меры пресечения жене экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского — Янине, которая сейчас находится под домашним арестом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Московской области в официальном Telegram-канале.

«‎В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства следователя об изменении меры пресечения в отношении Копайгородской Янины Николаевны», — говорится в сообщении пресс-службы.

В конце декабря прошлого года МВД России сообщило, что Копайгородский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородскому вменяют присвоение имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей. Сейчас бывший глава города находится в СИЗО.

1 февраля ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Миронова писал, что Копайгородский и его жена, которые являются фигурантами дела о взяточничестве и вымогательстве, намерены в суде оспорить свое увольнение со службы в Вооруженных силах РФ. Защита считает, что Копайгородских уволили задним числом — до возбуждения в их отношении уголовных дел.

13 февраля сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд не стал рассматривать иск Янины Копайгородской, в котором она обжаловала свое увольнение с военной службы.

Ранее Копайгородскому отказали в отправке на СВО.

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