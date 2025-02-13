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Арестованная супруга экс-мэра Сочи пытается вернуться на СВО через суд

«Ъ»: МГВС отклонил иск жены экс-мэра Сочи Копайгородского о возвращении на СВО
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Янина Копайгородская/VK

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) не стал рассматривать иск супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского — Янины Копайгородской, в котором она обжаловала свое увольнение с военной службы. Об этом пишет «Коммерсант».

В декабре 2024 года Копайгородская подала в МГВС иск о признании незаконным приказа об увольнении из бригады боевого управления имени святого князя Владимира от 11 ноября 2024 года. Суд отклонил иск, указав, что ответчиком по делу должно выступать не Минобороны, а воинская часть — расположенная в Луганске бригада, куда Копайгородская, отправившаяся добровольцем в зону специальной военной операции вслед за мужем, была зачислена 1 августа на должность старшего офицера штаба.

Как сообщает «Ъ», теперь Копайгородская обратилась с соответствующим иском в Луганский гарнизонный военный суд (ГВС).

1 февраля ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Миронова писал, что Копайгородский и его жена, которые являются фигурантами дела о взяточничестве и вымогательстве, намерены в суде оспорить свое увольнение со службы в Вооруженных силах РФ. Защита считает, что Копайгородских уволили задним числом — до возбуждения в их отношении уголовных дел.

В конце декабря прошлого года МВД России сообщило, что Копайгородский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородскому вменяют присвоение имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

Ранее Копайгородскому отказали в отправке на СВО.

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