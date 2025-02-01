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Экс-мэр Сочи с женой хотят восстановиться на службе в ВС РФ

Экс-мэр Сочи Копайгородский с женой хотят восстановиться на службе в ВС РФ
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Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина, которые являются фигурантами дела о взяточничестве и вымогательстве, намерены в суде оспорить свое увольнение со службы в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Миронова.

Защита считает, что Копайгородских уволили задним числом — до возбуждения в их отношении уголовных дел.

«В ближайшее время ожидается рассмотрение в суде жалоб на незаконное увольнение Алексея и Янины Копайгородских со службы как участников специальной военной операции», — заявил адвокат.

В конце декабря 2024 года МВД России сообщило, что Алексей Копайгородский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя, считают следователи. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородскому вменяют присвоение имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

Ранее стали известны новые подробности дела экс-мэра Сочи Копайгородского.

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