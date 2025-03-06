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Эксперт: расширение семейной ипотеки поддержит застройщиков

Риелтор Барсуков: расширение семейной ипотеки поддержит российских застройщиков
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Shutterstock

Расширение программы льготной семейной ипотеки на семьи с одним несовершеннолетним ребенком поддержит российских застройщиков, испытывающих трудности из-за низкого спроса на недвижимость. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«На рынке появится большое количество новых потенциальных покупателей. Возможно, это спровоцирует очередной рост стоимости квартир в новостройках. Но не думаю, что цены поднимутся выше уровня инфляции. Застройщики больше заинтересованы в увеличении продаж», — указал эксперт.

При этом, по его словам, с ростом цен может столкнуться рынок вторичного жилья, если льготная ипотечная программа его не затронет.

В России вернулись к обсуждению расширения льготной семейной ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет. Как заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, это правильная мера, которую в первую очередь следует направить на обеспечение жильем молодых россиян.

6 марта стало известно, что Минфин и Минстрой совместно с основным оператором льготных госпрограмм «ДОМ.РФ» к 25 марта должны разработать меры по расширению льготной семейной ипотеки для семей с одним несовершеннолетним ребенком.

Ранее россияне рассказали, по какой ставке готовы брать ипотеку.

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