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В России оценили возможность расширения семейной ипотеки

В России обсуждают льготную ипотеку для семей с одним ребенком до 18 лет
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Shutterstock

Правительство РФ подняло вопрос о расширении программы семейной ипотеки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместный документ Минфина и Минстроя.

Согласно соглашению, ведомства к 25 марта должны разработать расширение льготной семейной ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет. Помимо этого, они должны спрогнозировать возможные последствия от введения данной меры и сформулировать конкретное предложение для правительства.

Источник РБК в правительстве подтвердил факт поручения для Минфина и Минстроя, сказав, что это один из обсуждаемых вариантов.

По словам руководителя «Ипотечного бюро» Камилы Фазлыевой, данные меры рассматриваются из-за низких продаж новостроек. Она отметила, что «охлаждение» рынка новостроек является критичным для застройщиков.

До этого аналитики Level Group заявили, что семейная ипотека на вторичное жилье, предложенная президентом России Владимиром Путиным, была бы актуальна в регионах, где новые квартиры почти не строятся. По их словам, в перечень входят Анадырь, Благовещенск, Горно-Алтайск, Магас, Биробиджан и Мурманск.

Ранее сообщалось, что новые квартиры рядом с ВДНХ подорожали вдвое за пять лет.

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