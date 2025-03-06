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В Госдуме одобрили расширение семейной ипотеки на детей до 18 лет

Депутат Бессараб: расширение семейной ипотеки поможет обеспечить россиян жильем
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Shutterstock

В России вернулись к обсуждению расширения льготной семейной ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет. Это правильная мера, которую в первую очередь следует направить на обеспечение жильем молодых россиян, заявила RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Напомним, сегодня стало известно, что Минфин и Минстрой совместно с основным оператором льготных госпрограмм «ДОМ.РФ» к 25 марта должны разработать меры по расширению льготной семейной ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет. Бессараб напомнила, что поддержка семей в России – это национальная задача.

«С учетом нацпроекта «Семья» поддерживается прежде всего многодетность, но то, что предлагает «ДОМ.РФ», — это интересно и абсолютно правильно. Думаю, что любой направленности льготная ипотека для россиян — это очень важно», — добавила парламентарий.

Такая мера позволит, в том числе, выйти из наблюдаемой сегодня на строительном рынке стагнации, которая в первую очередь обусловлена высокими ипотечными ставками. От этой проблемы следует избавляться, делая при этом акцент на обеспечении жильем молодых семей, заключила Бессараб.

Ведомства, помимо проработки вопроса расширения семейной ипотеки, должны также спрогнозировать возможные последствия от введения данной меры и сформулировать конкретное предложение для правительства. Как пояснила руководитель «Ипотечного бюро» Камила Фазлыева, эти меры рассматриваются из-за низких продаж новостроек, так как «охлаждение» рынка стало уже критичным для застройщиков.

Ранее были названы города, в которых россияне чаще всего берут ипотеку.

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